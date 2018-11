Bolsonaro chega para formatura em escola de aeronáutica em Guaratinguetá (SP)

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou por volta das 10h30 à Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá (SP), para acompanhar a formatura de 530 sargentos da instituição designados à Força Aérea Brasileira (FAB).

Bolsonaro foi recebido com aplausos e gritos de "mito" ao desembarcar no local. Ele acenou para pessoas que acompanham a formatura. Algumas delas exibiam cartazes de apoio ao presidente eleito, que assiste à cerimônia na sacada do prédio do comando da escola.

No evento, além de militares, também estão aliados políticos e parlamentares eleitos que apoiam Bolsonaro. Acompanham o presidente eleito o futuro ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, o futuro ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o escolhido para comandar a FAB, tenente-brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudez.