Bolsonaro chega aos Estados Unidos em busca de parcerias

INTERNACIONAL No Twitter, Bolsonaro diz que é uma honra estar na Blair House

ESPORTE Com gol de Danilo Avelar, Corinthians vence Oeste e avança de fase no Paulistão

ESPORTE Com 2 gols de Alerrandro, Atlético vence América e garante liderança do Mineiro

ESPORTE Vasco é derrotado pela Cabofriense em Cariacica e perde invencibilidade no ano

ESPORTE Torcedor do Corinthians passa mal no estádio e morre durante jogo contra Oeste

ESPORTE Inter bate o Milan no clássico, ultrapassa o rival e pula para 3º no Italiano

Enquete

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

Sim Não Votar Resultados