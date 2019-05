Bolsonaro chega ao Colégio Militar, no Rio

O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco depois das 8h desta segunda-feira, 6, ao Colégio Militar, na zona norte do Rio de Janeiro, onde vai participar das comemorações pelos 130 anos da entidade. Cercado de forte aparato de segurança, Bolsonaro chegou sem problemas ao local, apesar das ameaças de protestos feitas no domingo (5) pelos estudantes afetados pelo corte de verbas do governo na área de Educação.

Bolsonaro deverá ficar no mínimo duas horas no evento, que terá várias etapas, entre elas a entrega de uma medalha do Colégio ao presidente, desfiles e discursos das autoridades presentes. Acompanham Bolsonaro o governador do Rio, Wilson Witzel, e o prefeito da cidade, Marcelo Crivella.