Bolsonaro chega ao Alvorada e evita imprensa

O presidente Jair Bolsonaro evitou falar com jornalistas ao chegar no Palácio da Alvorada, onde mora, após passar o feriado de carnaval no Guarujá (SP). Ele chegou na residência oficial da Presidência pouco antes das 16h.

Mais cedo, Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais sobre o disparo de seu celular pessoal, via WhatsApp, de um vídeo convocando apoiadores a irem às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. O presidente não negou ter feito os disparos, revelados pela jornalista Vera Magalhães, editora do BR Político e colunista do Broadcast Político/Estadão.

Sem citar o vídeo, Bolsonaro disse que "troca mensagens de cunho pessoal, de forma reservada". "Qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República", afirmou no texto.