Bolsonaro chega a São Paulo para ver jogo do Palmeiras

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, desembarcou hoje (2) às 13h40 no aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo.

Ele posou para fotos com uma camisa do Palmeiras e deixou o aeroporto às 14h25 sem passar pelo saguão de passageiros, evitando a imprensa que o aguardava do lado de fora. Bolsonaro saiu em um veículo escoltado por 14 motocicletas da Polícia Militar e viaturas da Tropa de Choque.

O futuro presidente viajou em voo comercial do Rio de Janeiro para a capital paulista onde verá jogo entre Palmeiras x Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Será neste domingo às 17h, no Allianz Parque.

Palmeirense, Bolsonaro foi convidado para assistir ao jogo no camarote da diretoria do clube paulista. Perguntado ontem (2) sobre seu palpite, ele apostou em 2 x 0 para o Palmeiras.

O Palmeiras - por antecipação - se sagrou domingo passado campeão contra o Vasco (1x0), conquistando o décimo título do Campeonato Brasileiro, e joga hoje apenas para cumprir tabela. Ao final, a equipe receberá um troféu.