Bolsonaro chega a evento religioso no Centro de Convenções de Brasília

O presidente Jair Bolsonaro chegou na tarde desta sexta-feira, 29, ao evento "Conferência de Homens 2019 - Escola de Hombridade", no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Depois de uma ida ao cinema e a uma churrascaria, este é o terceiro compromisso do presidente fora da agenda oficial nesta semana, que marcou o aumento da crise entre Executivo e Legislativo em torno das discussões de reforma da Previdência.

O evento, organizado pela igreja cristã Comunidade das Nações, teve início nesta quinta-feira, 28, e está previsto para terminar neste sábado, 30. De acordo com a organização, o evento tem por objetivo "capacitar homens com valores e princípios cristãos".

Segundo a organização, Bolsonaro é próximo do pastor fluminense Claudio Duarte, que irá palestrar no evento, e do bispo JB Carvalho, presidente da Comunidade das Nações.

O valor dos ingressos variava de R$ 50,00 a R$ 89,00, para os três dias de evento. Havia ainda uma terceira opção de ingresso por R$ 40,00 e que dava acesso diário ao evento. A organização informou que a imprensa não poderia participar a pedido do presidente.

Na terça-feira, Bolsonaro reservou duas horas de sua manhã para ir ao cinema. Acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, ele foi à pré-estreia de "Superação: o milagre da fé", longa americano baseado na história real de Joyce Smith, cujo filho adolescente sobreviveu a um afogamento após suas orações.

Ontem, o presidente foi a uma festa de aniversário do deputado Hélio Lopes (PSL-RJ) em uma churrascaria próxima ao Lago Sul de Brasília.