Bolsonaro chega a Brasília para cumprir agenda

O presidente eleito Jair Bolsonaro chegou a Brasília para as primeiras reuniões oficiais com representantes das bancadas dos partidos no Congresso. Ao longo da semana, Bolsonaro também terá encontros com autoridades e futuros ministros. O presidente eleito deixou a Base Aérea da capital federal por volta das 9h e seguirá diretamente para o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o escritório de transição.

Nesta terça-feira, 4, está previsto um encontro com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, às 10h. No período da tarde, Bolsonaro tem reunião agendada com o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, e a bancada do MDB no Congresso. Em seguida, também está agendada uma conversa com a bancada do PRB. Amanhã, Bolsonaro receberá as bancadas do PR e do PSDB.

Assim como na semana passada, Bolsonaro seguirá hospedado na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, que foi cedida pelo presidente Michel Temer. Nesta terça-feira, pela manhã, ele recebe a visita de autoridades diplomáticas no local.

Bolsonaro viajou do Rio de Janeiro a Brasília acompanhado do filho, o senador eleito Flávio Bolsonaro, e do deputado eleito Helio Bolsonaro.

De acordo com sua assessoria, o retorno ao Rio só deve ocorrer no fim da tarde de sexta-feira, dia 7. Antes, Bolsonaro vai a Pirassununga (SP) onde participa de uma formatura na Academia da Força Aérea.