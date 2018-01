Bolsonaro: associação de Embraer e Boeing é bem-vinda se beneficiar os 2 lados

O deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL à Presidência da República, disse nesta sexta-feira, 12, que uma associação entre a brasileira Embraer e a americana Boeing é "bem-vinda" se beneficiar os dois lados. "Se a Boeing fizer um acordo que seja bom para eles e para nós, acho que o negócio é bem-vindo. Não podemos nos isolar do mundo. Se você pode fazer uma parceira onde todos vão ganhar, a associação é muito bem-vinda", comentou o parlamentar em entrevista à RedeTV transmitida pelo Facebook.

Durante a entrevista, Bolsonaro aproveitou ainda para criticar a falta de investimentos e a gestão das Forças Armadas, que, segundo ele, estão sendo sucateadas desde o governo de João Figueiredo, último presidente do regime militar. "O PT e o PSDB sempre ignoraram as Forças Armadas. Colocaram energúmenos para comandar as Forças Armadas. Vamos colocar um general quatro-estrelas para comandar", afirmou o deputado, antecipando seu plano caso seja eleito em outubro.

Bolsonaro criticou também a política de desarmamento, por tirar do "cidadão de bem" o direito à resistência, disse que é preciso evitar progressões de pena, já que não existe prisão perpétua no Brasil, e defendeu o direito à defesa em operações policiais. "Não quero dar carta branca para policial matar, quero dar carta branca para policial não morrer", frisou.

O pré-candidato na corrida pelo Palácio do Planalto adiantou também na entrevista o plano de construir um colégio militar na área do Campo de Marte na zona norte da capital paulista para formar milhares de garotos em ensino fundamental.