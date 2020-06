Bolsonaro anuncia Carlos Decotelli no Ministério da Educação

Presidente Jair Bolsonaro e novo ministro da educação Carlos Decotelli - (Foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro escolheu Carlos Decotelli da Silva como novo ministro da Educação. O anúncio ocorreu pelas redes sociais do presidente na tarde desta quinta-feira, 25.

Decotelli, que é professor, presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no início do governo Jair Bolsonaro, mas deixou o cargo no ano passado para dar lugar a Sérgio Dias, um indicado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Na publicação, Bolsonaro diz que Decotelli é "bacaharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela FGV, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e Pós-Doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha".