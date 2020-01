Bolsonaro antecipa retorno a Brasília

O presidente Jair Bolsonaro desembarca na tarde de hoje (13), em Brasília, para retomar suas atividades. Ele estava desde a última quinta-feira (9) hospedado no Forte dos Andradas, no Guarujá, litoral paulista, para completar o seu período de descanso, e só retornaria, segundo programação inicial, na terça-feira (14) pela manhã.

Com a antecipação do retorno a Brasília, Bolsonaro acabou cancelando a visita ao Porto de Santos, prevista para esta segunda-feira. Ele havia dito que faria a visita na última live (transmissão ao vivo) em sua página oficial no Facebook, na semana passada, onde poderia anunciar "novidades".

A filha Laura o acompanhou durante a viagem. O forte é sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército. O mesmo local já havia sido utilizado pelo presidente, no ano passado, para períodos de descanso. A unidade militar tem acesso a uma praia privada.

A previsão é que o presidente chegue por volta das 16h30 na capital federal e vá direto para o Palácio da Alvorada. Na agenda oficial, não consta nenhum compromisso.

Amanhã (14), ocorre a primeira reunião ministerial de 2019.