Bolsonaro almoça com Silvio Santos em São Paulo

O presidente eleito da República, Jair Bolsonaro (PSL), almoça na tarde desta quinta-feira, 13, com o empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, na casa dele no bairro do Morumbi, na zona oeste de São Paulo.

O almoço não estava previsto da agenda do presidente eleito.

Bolsonaro veio de Brasília pela manhã e fez uma consulta de rotina no Hospital Israelita Albert Einstein.

Assessores de Bolsonaro afirmam que a ida dele para o Rio de Janeiro segue prevista. Inicialmente, a viagem ocorreria às 14h30.