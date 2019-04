Bolsonaro almoça com pastores evangélicos no Rio

O presidente Jair Bolsonaro participa (11) de um almoço com lideranças evangélicas no Hilton Hotel, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio . Também estão presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o governador do Rio, Wilson Witzel.

O presidente da República chegou por volta das 12h40. O almoço de Encontro do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil foi apresentado pelo pastor Silas Malafaia, que afirmou que reuniu 90% da representação evangélica do país.

Neste momento, discursa um pastor americano que é líder de uma organização cristã em defesa de Israel.

Pela manhã, em Brasília, o presidente da República detalhou as realizações do governo federal nos primeiros cem dias de gestão.