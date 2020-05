Bolsonaro almoça com ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa nesta segunda-feira, 25, de almoço com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e com os comandantes das Forças Armadas - Foto: Estadão Conteúdo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa nesta segunda-feira, 25, de almoço com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e com os comandantes das Forças Armadas. O encontro, que não estava previsto na agenda oficial, acontece na sede da pasta, na Esplanada dos Ministérios.

Participam do encontro o comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior; o comandante do Exército, General de Exército Edson Leal Pujol, e o comandante da Força Aérea, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermúdez.