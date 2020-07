Bolsonaro afirma que sobrevoará SC no sábado para ver estragos do ciclone bomba

O anúncio foi feito pelo presidente em live, no Facebook, nesta quinta-feira, 2 - (Foto: Divulgação/CBMSC)

Após a passagem do chamado "ciclone bomba" atingir o Sul do País, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deve sobrevoar as áreas atingidas no Estado de Santa Catarina neste sábado, 4, pela manhã. O anúncio foi feito por ele em live, no Facebook, nesta quinta-feira, 2.

"Sábado agora vamos para Santa Catarina. Tivemos um problema sério lá. Nunca tinha ouvido falar de ciclone bomba", disse Bolsonaro.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que também participa da live, afirmou que foram enviadas equipes da Defesa Civil para Santa Catarina.