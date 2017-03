Em Bodoquena, presidente da Câmara Municipal pede o pagamento do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde

Edinho Carvalho pede o pagamento do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde / Crédito/Thiago Gonçalves

O presidente da Câmara Municipal de Bodoquena vereador Edinho Carvalho (PR) pede ao prefeito Kazuto Horii (PSDB), através de indicação apresentada durante sessão na noite de 20 de março, o pagamento do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município, conforme a portaria nº 1.599/2011 do Ministério da Saúde.

Conforme a portaria, todos os agentes comunitários de saúde no Brasil, cujo perfil está enquadrado no que estabelece a Portaria 314/2014, tem direito a receber uma vez por ano o Incentivo Adicional de Agente.

Edinho afirma que através do incentivo adicional, o Ministério da Saúde quer estimular os agentes, sendo um crédito não trabalhista, o que afasta de pronto sua comparação ao 13° salário. Ou seja, o gestor deverá efetuar o pagamento do 13º salário e repassar a parcela do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde nos termos da portaria ministerial vigente.

“Caso o gestor não repasse a parcela de incentivo adicional aos agente comunitários de saúde argumentando que o pagamento foi efetivado na forma de 13° salário, fica configurado como irregularidade visto que este recurso possui destinação direta”, explica o vereador.

Técnicos Enfermagem

Edinho Carvalho pediu através do Requerimento nº001/2017 ao secretário Municipal de Saúde Luiz Antônio de Oliveira informações sobre o processo para contratação de técnicos de enfermagem em Bodoquena.

“Algumas pessoas tem nos procurado buscando informações sobre um processo seletivo para a contratação dos técnicos de enfermagem que será realizado pela Secretária de Saúde. No entanto a Câmara Municipal não têm informações oficiais quanto à veracidade deste processo seletivo”, explica.

Edinho Carvalho pediu para que a Secretaria Municipal de Saúde envie à Câmara de Bodoquena informações do programa desde a quantidade de vagas disponibilizadas, período de inscrição e todas as etapas do processo seletivo, além dos critérios para a seleção de candidatos, período de vigência e parecer jurídico para a contratação dos profissionais.

Câmara de Bodoquena promove discussão sobre Segurança Pública nesta terça-feira

A Câmara Municipal de Bodoquena através de seus vereadores convoca toda população para Audiência Pública que terá como tema “Ações de Segurança Pública no Município de Bodoquena – MS”. A audiência será realizada na próxima terça-feira (04), às 17 horas, no Plenário Leônidas Alves dos Santos, na Casa de leis. Quem preside os trabalhos será o presidente da Câmara vereador Edinho Carvalho (PR).

Atualmente, uma das principais reclamações dos comerciantes e moradores bodoquenenses é a falta de segurança. A intenção do encontro entre o Legislativo e a comunidade organizada é debater o problema e encontrar soluções que influenciem na diminuição da violência que assola a cidade.

Para a realização do encontro, a Câmara de Bodoquena convoca representantes do Poder Executivo, Ministério Público, Comando da Polícia de Bonito, Ordem dos Advogados de Miranda (OAB/Miranda), Associações, Secretárias, escolas, entidades, políticos e a sociedade civil.

A Câmara Municipal está localizada na Rua Yosio Okaneko, 435, centro de Bodoquena.

