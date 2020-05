Leis: Mês do doador de sangue e evento de MS são incluídos no calendário oficial

Deputado Paulo Corrêa é autor de uma das leis publicada hoje - (Foto: Divulgação)

O mês “Do Doador de Sangue e Medula Óssea”, a ser comemorado anualmente no mês de abril, foi instituído por lei publicada hoje (21). O projeto de lei é de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Conforme a Lei 5.511 de 20 de maio de 2020, que trata do tema, o mês será dedicado à campanha de incentivo e conscientização à prática de doação de sangue e medula óssea.

A intenção é integrar poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo a realização de palestras, atividades educativas, de divulgação, entre outras ações.

Marçal Filho é autor da Lei 5.510 publicada hoje.

O Mês do Doador de Sangue e Medula Óssea, portanto, passa a integrar o anexo do Calendário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Peixada Dourados News

Nesta quinta-feira, ainda, foi publicada a Lei 5.510 de 20 de Maio de 2020 que institui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a “Peixada Dourados News”. O projeto de lei é de autoria do deputado Marçal Filho (PSDB).

O evento “Peixada Dourados News” é realizado anualmente, no terceiro sábado do mês de setembro, no Município de Dourados.