Leis: Esporte amador e música clássica serão difundidos em MS

As leis sancionadas são dos deputados Jamilson Name e Renato Câmara

O governador Reinaldo Azambuja sancionou duas leis que inserem datas comemorativas no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A Lei 5.333, de autoria do deputado Jamilson Name (PDT), inclui o Dia do Esporte Amador, a ser celebrado, anualmente, em 15 de novembro.

Segundo Jamilson, os jogos amadores chegam a alcançar um público de duas mil pessoas no Estado. “O esporte é uma forma de promoção social, educação, saúde e entretenimento. As ligas de futebol amador promovem campeonatos em bairros que favorecem integração da comunidade e o acesso gratuito ao esporte e ao lazer”, ressaltou.

Já a Lei 5.334, do deputado Renato Câmara (MDB), insere o Festival Encontro com a Música Clássica, que ocorre, anualmente, na primeira quinzena do mês de novembro.

Conforme o parlamentar, o evento deve acontecer em diversos municípios, como forma de resgatar e difundir o gênero musical.

“O festival busca a valorização de artistas regionais ao promover concertos com cantores e instrumentalistas da música popular, muitas vezes usando os símbolos do nosso Estado, como a viola de cocho e a viola caipira”, disse Câmara.