Lei: Três entidades são declaradas de utilidade pública em MS

Leis foram publicadas no Diário Oficial de MS

Foram sancionados pelo Governador Reinaldo Azambuja três projetos de lei da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul que declaram de utilidade pública entidades sul-mato-grossenses. As leis estão no Diário Oficial (DO) de MS desta terça-feira (17).

De autoria do deputado Lidio Lopes (PEN), a Associação Beneficente Minha Esperança (AME), com sede no Município de Campo Grande-MS, passa a ser de utilidade pública estadual. A instituição civil tem cunho social de direito privado, sem fins lucrativos, e foi criada em 2007 para atendimento a jovens, acima de 18 anos, usuários de substâncias psicoativas residentes no Estado de Mato Grosso do Sul e fora dele.

Outra instituição que também recebeu a declaração foi a Associação da Colônia Paraguaia do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede e foro no Município de Campo Grande-MS, por proposição do deputado Cabo Almi (PT). De acordo com a proposta do parlamentar, a Associação tem importância para o povo paraguaio do Estado, para preservação e propagação de sua cultura, assim como o trabalho social e cultural desenvolvido junto à sociedade sul-mato-grossense.

Já o deputado Junior Mochi, presidente da Assembleia Legislativa, foi o autor da iniciativa que declarou de utilidade pública a Associação dos Escrivães de Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede no Município de Campo Grande-MS. Segundo justificativa do proponente, a lei atende as reivindicações da classe, considerada indispensável para a manutenção das atividades prestadas pela Associação em todo o Estado.