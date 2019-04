Lei: Ponte sobre Córrego Barreiro recebe nome de Benedito da Palma

O deputado estadual João Henrique é o autor da lei

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (12), a Lei 5.190, de autoria do deputado João Henrique (PR), que denomina Benedito da Palma Oliveira a ponte de concreto sobre o Córrego Barreiro, situada na rodovia MS-483, município de Paranaíba.

Benedito da Palma Oliveira nasceu em Paranaíba, no dia 18 de novembro de 1904, e faleceu no ano de 1982. Filho do Capitão Martinho da Palma, um dos primeiros prefeitos de Paranaíba, ele foi um respeitado pecuarista da região.

“Prestamos justa homenagem ao pecuarista Benedito, que com muito esforço e perseverança, conseguiu enfrentar cada dia na lida com os animais e a terra, buscando sempre um cuidado único e especial, sem nunca esquecer sua principal paixão e motivação, a sua família”, destacou João Henrique.