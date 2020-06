Lei: Planos de saúde estão proibidos de limitarem tratamentos médicos

Foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (2), a Lei 5.516, de autoria do deputado João Henrique (PL), que dispõe sobre a proibição da limitação dos tratamentos prescritos pelos profissionais de saúde regularmente habilitados pelos planos e seguros privados de assistência à saúde.

A nova lei considera abusivas as limitações das alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida. Somente o profissional de saúde que acompanha o caso pode determinar o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente.

O descumprimento da norma sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser estipulada em regulamentação própria do Procon/MS e revertida para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor (FEDDC).