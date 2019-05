Peixada da Seleta de Naviraí é inserida no Calendário de Eventos de MS

A nova lei é de autoria do deputado estadual Onevan de Matos - (Foto: Divulgação)

O governador Reinaldo Azambuja sancionou a Lei 5.339, de autoria do deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, a Peixada da Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária (Quadro de Naviraí). A nova norma foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7).

O evento é realizado anualmente no terceiro domingo do mês de novembro. De acordo com Onevan, a primeira edição aconteceu em 2013 e se tornou tradicional na região. Somente no ano passado, a peixada reuniu mais de 1.500 pessoas.

“Mais do que reunir a população naviraiense e dos municípios vizinhos, a peixada organizada pela Seleta tem um viés social muito forte, tendo em vista que os recursos obtidos são utilizados na manutenção de suas ações sociais que estão presentes em Naviraí desde 1979”, ressaltou o deputado. Atualmente, a entidade atende mais de 120 crianças carentes em Naviraí.