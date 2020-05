Lei: Nova norma oficializa Ipê como a árvore símbolo do Estado

O deputado estadual Renato Câmara é autor da nova lei

Foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (26), a Lei 5.514, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), alterando a redação da Lei 5.228, de 16 de julho de 2018, que designa o “Ipê Amarelo” como a árvore símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com a entrada em vigor da nova norma, fica oficializado o Ipê (Tabebuia spp.) como a árvore símbolo do Estado, sem denominar a cor ou gênero. No Brasil, existem aproximadamente 40 espécies.

Na região Centro-Oeste, a floração dos ipês ocorre no período seco. As copas amarelas, rosas, roxas e brancas deixam a paisagem coloridas, amenizando o cinza das queimadas.

“O Ipê está presente em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, por isso propomos que sua imagem seja empregada em documentos oficiais, imagens publicitárias e peças de comunicação visual quando o Estado tiver o propósito de divulgar suas belezas e características botânicas”, afirmou Câmara.