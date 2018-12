Lei: MS passa a ter mês dedicado às questões ligadas aos jovens

Foi publicada nesta quarta-feira (19), a Lei 5.289, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), que institui o Junho Verde da Esperança da Consciência Jovem no Mato Grosso do Sul. Segundo a parlamentar, o objetivo é implementar uma agenda de ações que ajudem os jovens a refletir e debater sobre educação, família, uso de drogas, violência, entre outras problemáticas que envolvem a faixa etária.

“É necessário ouvir essas pessoas, afinal, o jovem hoje é diferente, ele é internauta, conectado, tem muita informação, mas dificuldade para processar tudo isso e reverter em proveito próprio. Por isso a necessidade de ferramentas, momentos e espaços para exposição de ideias, debates, propostas e movimentos", afirmou a deputada.

Também foi publicada a Lei 5.290, do deputado Eduardo Rocha (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado a Cavalgada de Bonito, realizada anualmente no aniversário da cidade, no dia 2 de outubro.