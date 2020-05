Instituído o Dia Estadual dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais

O deputado estadual Renato Câmara é o autor da nova lei - (Foto: Arquivo)

Foi sancionada pelo chefe do Poder Executivo e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (28), a Lei 5.515, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), que institui, no âmbito de Mato Grosso do Sul, o Dia Estadual dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais.

Conforme a nova norma, a celebração deverá ocorrer anualmente em 13 de outubro. A data comemorativa passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado, que foi instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010.

“A Fisioterapia e a Terapia Ocupacional são fundamentais para a promoção da saúde e bem-estar da população em geral, sendo assim, nada mais justo que homenagear esses importantes profissionais", afirmou Câmara.