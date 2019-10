Lei: Festa tradicional de Camapuã é incluída no Calendário de Eventos de MS

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (2), a Lei 5.406, que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a Festa da Família Mantenense de Camapuã. A nova norma é de autoria do presidente da Comissão Permanente de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, deputado Marcio Fernandes (MDB).

Conforme a nova lei, a Festa da Família Mantenense de Camapuã é comemorada no Dia do Senhor Bom Jesus da Lapa, em 6 de agosto de cada ano. A celebração ocorre há quase cem anos.

A origem do nome Mantenense é em razão da chegada de várias famílias para desbravar a região de Camapuã, especialmente os Machados, Messias e Rodrigues. A cidade tem como principal atividade a pecuária, sendo conhecida nacionalmente como Capital do Bezerro de Qualidade.