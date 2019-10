Lei: Dia da Juventude Evangélica passa a integrar Calendário Oficial de MS

O deputado estadual Antônio Vaz é autor da nova lei

Todo último sábado do mês de março será celebrado o Dia da Juventude Evangélica. A partir da Lei 5.426, de autoria do deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), a data comemorativa passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Mato Grosso do Sul. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (30).

“Os jovens cristãos seguem os mandamentos bíblicos, apóiam seus pais e possuem conduta exemplar na sociedade. Não fazem baderna nas escolas e se mantêm longe de confusão. Eles fazem a diferença, por isso o reconhecimento”, destacou Vaz.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) vetou os artigos que tratam da realização de festivais de músicas gospel nos municípios e de convênios para a organização dos eventos. Segundo ele, a Constituição Federal veda expressamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter, com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.