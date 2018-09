Lei: ALMS reconhece personalidades da Internet e valoriza segmento

O deputado estadual Professor Rinaldo é o autor da nova lei

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou a Lei 5.255, de autoria do deputado Professor Rinaldo (PSDB), que inclui o Dia do Digital Influencer no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, a ser comemorado, anualmente, no dia 4 de julho. A nova lei foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (18).

“Vivemos na Era Digital, nunca a informação foi tão rápida e o mundo mais interligado por meio da Internet. Neste cenário, os chamados digitais influenceres se destacam rompendo fronteiras e mostrando novas tendências. Esta ampliada forma de se comunicar, tem a interatividade como linguagem imediata, mede opiniões de forma constante e prática”, disse.

De acordo com o Professor Rinaldo, a data escolhida é referente ao I Encontro de Digital Influencer de Mato Grosso do Sul, realizado pela Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude. “O evento foi marcado pela troca de experiência e valorização dos profissionais de mídias digitais, que são importantes ferramentas para o desenvolvimento econômico e cultural do Estado”, salientou.