Ebook infantil estimula a reflexão da violência contra idosos

Para acessar gratuitamente o ebook “Uma festa para a vida: animais do Pantanal e os direitos dos idosos” - ( Foto: Divulgação)

Sugestão de uma festa durante uma roda de conversa entre os animais do Pantanal. Esse é o pretexto para o desenvolvimento de uma história infantil, que busca estimular a reflexão quanto a violação de direitos de pessoas idosas. A história, intitulada “Uma festa para a vida: animais do Pantanal e os direitos dos idosos” é uma produção, a segunda no formato de ebook, da Gerência de Mídias Sociais, vinculada à Secretaria de Comunicação Institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A publicação do material integra as ações do Junho Prata, instituído pela Lei 5.215/2018, de autoria do deputado Renato Câmara (PSDB), e que objetiva sensibilizar a população com relação à violência contra pessoas idosas.

O ebook “Uma festa para a vida” usa a fauna pantaneira para inserir no universo infantil temas sérios e graves, como negligência, chantagem emocional, violência material e agressão física contra pessoas idosas. O início e o fim da história são protagonizados por dois animais emblemáticos: a anta, o maior mamífero terrestre do Brasil e considerada muito inteligente, e a coruja, ave que enxerga na escuridão, o que serve de metáfora para a necessidade de percepção de situações que ficam, muitas vezes, veladas, como a violência contra idosos.

Este é o segundo ebook produzido pela Secretaria de Comunicação Institucional da ALEMS. No mês passado, como parte das ações do Maio Laranja, foi publicado o ebook “Capivarinhas não estão sozinhas: uma história de amizade”, que trata sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Esses materiais contribuem para a educação infanto-juvenil para os direitos humanos.

Para acessar gratuitamente o ebook “Uma festa para a vida: animais do Pantanal e os direitos dos idosos”, clique aqui.