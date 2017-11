Bernardinho considera ser candidato a governador pelo Novo

O ex-técnico da seleção brasileira de Vôlei Bernardinho afirmou neste sábado, 18, que considera ser candidato a governador do Rio de Janeiro pelo Partido Novo já nas eleições do ano que vem. "Não sou candidato oficialmente ainda, mas posso vir a ser. Por enquanto, tenho de concluir alguns processos para estar livre para essa missão", disse, respondendo que "tudo é possível" ao ser questionado pela reportagem se a candidatura seria em 2018.

O Novo deve anunciar dentro de 30 dias os pré-candidatos ao governo de alguns Estados, como Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

De acordo com fontes, Bernardinho também é cogitado e já foi sondado para sair em uma chapa puro-sangue como vice de João Amoêdo, fundador do Novo e que será aclamado neste sábado à vaga no Palácio do Planalto.

"Acredito nas ideias e pessoas do Novo. Acho que o Novo é um sopro de esperança na política que deve ser mudada a todo custo. Acho que as pessoas precisam se aproximar do processo político, todos têm que assumir sua responsabilidade", disse Bernardinho.

Fundado em 2015, o Partido Novo faz neste sábado, em São Paulo, seu terceiro encontro nacional, do qual participam cerca de mil pessoas, entre filiados e simpatizantes. O partido tem meta de eleger 30 deputados federais no ano que vem.