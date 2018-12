Bebianno confirma publicitário Floriano Barbosa como secretário de Comunicação

O futuro ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, confirmou nesta segunda-feira, 10, que o publicitário Floriano Barbosa será secretário de Comunicação do futuro governo. Barbosa faz parte do gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), um dos filhos do presidente eleito.

Bebianno também informou, em rápida conversa com jornalistas, que a Secretaria Especial de Comunicação (Secom) não ficará em sua pasta, como ocorre atualmente, e sim dentro do escopo da Secretaria de Governo, que será comandada pelo general Santos Cruz.

A Comunicação foi alvo de desavenças dentro da equipe de transição após Bebianno afirmar, há algumas semanas, que o vereador Carlos Bolsonaro (PSL), do Rio, iria influenciar a decisão do comando da Secom. Depois disso, Carlos anunciou que não iria mais ajudar a cuidar das redes sociais do pai, o presidente eleito, Jair Bolsonaro.