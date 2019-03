Dia Mundial da Água: ALMS sedia Seminário Estadual com foco na preservação

Renato Câmara foi autor da Lei que instituiu a Semana Estadual da Água

Amanhã, 22 de março, Dia Mundial da Água, será realizado no Plenário Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), o Seminário Estadual da Água. O tema do evento é: “Mato Grosso do Sul: o valor ambiental, econômico, histórico e social das Bacias do Paraná e do Paraguai”.

O evento faz parte da programação da Semana Estadual da Água. Serão realizadas sete palestras, com foco no meio ambiente e no desenvolvimento sustentável. A abertura do Seminário será às 8h, com a apresentação do Coral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em seguida será proferida a palestra “Os Compromissos do Rotary Internacional com os recursos hídricos e saneamento”. O evento segue a programação de palestras no período da tarde, e o encerramento fica por conta do Coral Fronteiras Abertas, às 16h.

Em 2016 foi publicada a Lei 4.878, que instituiu a Semana Estadual da Água em Mato Grosso do Sul, comemorada anualmente de 16 a 22 de março. De autoria do deputado Renato Câmara (MDB), a lei elenca como objetivos da Semana da Água: “estimular a disseminação de informações sobre as fontes de recursos hídricos disponíveis mundialmente, nacionalmente, e regionalmente; conscientizar a sociedade sobre a importância do uso racional da água, e a limitação de disponibilidade desse recurso natural; receber, apresentar, discutir e premiar iniciativas, projetos e/ou ações inovadoras envolvendo o uso racional da água, modelos de reaproveitamento, purificação, universalização do acesso à água potável, e outros que tenham sido ou possam vir a ser desenvolvidos no Estado”.

Clique aqui para conhecer a programação completa.