Bataguassu ganhará mais uma academia ao ar livre

Em breve, a população de Bataguassu será contemplada com uma academia ao ar livre, que será instalada na Praça Helena Vitiriti, localizada no bairro Residencial Modelo. A academia será adquirida com emenda parlamentar (2017), no valor de R$ 20 mil que o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) está destinando ao município.

O objetivo de instalar mais uma academia ao ar livre é oferecer à população, meios de ter uma vida saudável por meio da prática esportiva, resultando em mais saúde e bem-estar, além de ser uma opção de lazer para os moradores. A iniciativa contemplará moradores dos bairros Santa Maria, Modelo, América I, II e III.

"Fico muito feliz em destinar esse recurso à população da minha querida Bataguassu, mas principalmente por saber que a emenda parlamentar contribui com o desenvolvimento e o bem-estar da população local", comentou o deputado.

Ao todo, cada deputado estadual tem, anualmente, R$ 1,5 milhão para ser distribuído entre os municípios de Mato Grosso do Sul nas áreas da assistência social, educação, saúde e segurança pública. "É uma grande responsabilidade fazer com que esse recurso alcance entidades e secretarias realmente carentes de um apoio. Por isso, analiso cada demanda para que o valor da emenda contemple o maior número de pessoas e contribua com a melhoria da qualidade de vida da população", finalizou o parlamentar.