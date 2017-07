Obras nas áreas de habitação e infraestrutura são entregues em Bataguassu

Obras de habitação e infraestrutura, que dão mais dignidade e qualidade de vida à população, foram lançadas pelo governador Reinaldo Azambuja em Bataguassu nesta sexta-feira, dia 21. No município o Governador entregou 47 unidades habitacionais dos Loteamentos do Distrito de Nova Porto XV e São Pedro e falou sobre o que essas entregas representam na vida dessas pessoas”.

Os empreendimentos receberam investimento de mais de R$ 3,3 milhões, dos quais parte do governo federal, parte estadual, e parte municipal, cabendo a administração municipal ainda a iluminação e a doação do terreno.

Todas as casas são de 43,77m², com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com drenagem e pavimentação. Lee Suelen Soares, que é agente de merenda e recebeu uma das unidades habitacionais, fala do sonho realizado.

Para o prefeito Pedro Arlei Caravina o trabalho que o governo do Estado vem desenvolvendo, priorizando os municípios, é fundamental.

Fechando a agenda no município de Bataguassu, o governador assina ordens de serviços para obras nas áreas de educação e infra-estrutura. O investimento total é de mais de R$ 48 milhões. No período da tarde, Reinaldo Azambuja segue para Santa Rita do Pardo.

OUÇA AQUI

Veja Também

Comentários