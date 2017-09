Barroso: nova denúncia contra Temer confirmaria que sistema político funciona mal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, afirmou que, caso chegue à Corte STF uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer, esta deve ser "encaminhada ao ministro relator que realizará procedimentos básicos e depois deverá encaminhá-la à Camara dos Deputados". "Uma nova denúncia confirmaria que o sistema político funciona muito mal. O presidente e ex-presidentes da República foram denunciados, vários governadores foram presos. Deve ter algo muito ruim no sistema, em que todos os relevantes atores enfrentam problemas", afirmou. "O que ocorre no Brasil é que a forma de financiar as eleições tornou natural coisas que não eram corretas", completou.

Barroso fez uma palestra no Brazil Institute, no Wilson Center, na qual afirmou que o combate da corrupção no Brasil é fator importante, o que o deixa "otimista" em relação ao futuro do País.

Perguntado pela reportagem do Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. qual seria a contribuição da prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima para um futuro melhor do País, o ministro afirmou que não poderia fazer comentários. "Sempre sinto-me feliz quando a justiça é feita, mas não posso falar sobre se esse é caso", disse.

Veja Também

Comentários