Barroso autoriza Raquel a ouvir Temer sobre Decreto dos Portos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso autorizou a Procuradoria-Geral da República a ouvir o presidente Michel Temer no âmbito do inquérito que o investiga pela edição do Decreto dos Portos. A decisão atende a pedido de Raquel Dodge. O peemedebista poderá responder os questionamentos por escrito.

O presidente é investigado por supostas propinas pela edição do decreto que teria beneficiado a empresa Rodrimar, dos executivos Antonio Celso Grecco e Ricardo Conrado Mesquita. O "homem da mala", Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), que foi assessor do peemedebista, também é alvo do inquérito.

