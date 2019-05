Barbosinha solicita nomeação de agentes e diretores para ativar presídio na Capital

Com objetivo de atender a demanda para a ativação do presídio masculino de regime fechado, que está concluído no Complexo da Gameleira, nesta Capital, o deputado Barbosinha (DEM-MS) solicitou, através de indicação, a nomeação de no mínimo 160 novos agentes penitenciários e a criação de cargos para preencher vagas na diretoria da unidade.

O parlamentar elencou a prioridade na instituição dos cargos de diretor de Alta Complexidade, diretor adjunto e comandante do COPE (Comando de Operações Penitenciário).

Na indicação Barbosinha ressaltou ser importante salientar que, no presídio, a Agência Penitenciária pretende implantar o sistema de gerenciamento total. “isso significa que este efetivo de agentes penitenciários assumirá todo o serviço, inclusive muralhas e escoltas”, explicou.

O documento foi encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira; com cópia ao comandante geral da Polícia Militar, coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta.