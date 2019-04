Barbosinha solicita cascalhamento na estrada do Assentamento Fazenda Caroline em Campo Gra

As famílias que vivem no Assentamento Fazenda Caroline em Campo Grande, localizado na MS-040 entre o Km 31 e 32, têm vivido uma difícil realidade. Estudantes e moradores da região contam hoje com uma estrada precária, sem condições alguma de trafegabilidade em determinadas épocas do ano. A situação da via tem dificultado a locomoção dessas pessoas, principalmente nos períodos de chuva.

Para amenizar essa ocorrência e atender uma solicitação do morador do assentamento, José Leonardo Ferreira, foi que o deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) apresentou uma indicação na sessão desta quarta-feira (3), solicitando o cascalhamento do intervalo afetado.

“Cascalhar este trecho vai garantir aos moradores locomoção digna, facilitar o acesso dos alunos a escola, dando boas condições às atividades cotidianas da comunidade”, alega o deputado. Relatos dos moradores apontam alto grau de dificuldade em transitar pela estrada nos períodos em que as chuvas vêm com mais intensidade na região, deixando a via sem condições adequadas para o trânsito de veículos.

A indicação será encaminhada para o secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith; o diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Luis Roberto Martins de Araújo; com cópia para o governador do Estado, Reinaldo Azambuja.