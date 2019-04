Barbosinha requer pavimentação asfáltica da rodovia MS-485 que liga Amambai a Aral Moreira

O deputado Barbosinha fez uma indicação a Mesa Diretora da Assembleia Legistaliva solicitando pavimentação asfáltica da rodovia MS-485 que liga o município de Amambai a Aral Moreira. O pedido foi protocolado na sessão desta quarta-feira (3).

O intervalo citado é uma importante via de escoamento de grãos do Estado. “A situação deste trecho está precária e tem ocorrido transtornos e prejuízos aos produtores rurais, caminhoneiros e demais usuários”, justifica o deputado. A medida visa fomentar a atividade rural da região, bem como facilitar o trânsito na via.

A indicação será encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith; com cópia ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

A proposição atende solicitação encaminhada através de ofício da Câmara Municipal de Amambai, a pedido dos vereadores Janete Cordoba, Roberto Dias, Carlinhos, Darci José da Silva, Ilzo Victor, Geverson Vicentim, Luciano Maurício (Tiane), Fernando Fischer, Maikell Ruiz, Humberto Hasegawa, Roberto Sangue Bom, Dilmar Bervian, Ismael Kaiowá.