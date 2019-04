Barbosinha pede que seja destinada viatura para atender Polícia Civil de Eldorado

O deputado Barbosinha (DEM-MS) fez uma indicação na sessão plenária desta terça-feira (23) solicitando a destinação de uma viatura nova ou um veículo em bom estado de conservação para atender a Polícia Civil no município de Eldorado.

A indicação foi encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira. O pedido do veículo chegou ao gabinete do parlamentar por intermédio do vereador Devanir Aparecido Pitton (PPL).

De acordo com o deputado Barbosinha, o crescimento populacional e o consequente desenvolvimento do município de Eldorado, tem visto aumentar significativamente os índices de violência, gerando uma grave sensação de insegurança e insatisfação na população.

Atualmente Eldorado conta com apenas uma viatura (modelo pálio weekend) para atender a área urbana e rural. De acordo com os dados encaminhados por ofício ao gabinete do deputado o cenário precário tem prejudicado o valoroso trabalho da Polícia Civil do município.

“Por esta razão, a destinação de uma viatura nova ou em bom estado de conservação, é uma medida importante que visa proporcionar segurança aos moradores e melhorara efetividade no atendimento das ocorrências policiais de Eldorado”, finaliza do deputado Barbosinha.