Barbosinha pede espaço para aulas de educação ambiental em Dourados

Por entender a importância da educação ambiental para as novas e futuras gerações, o deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) solicitou a viabilização de estudos para a construção de um espaço, chamado de sala verde, para aulas de Educação Ambiental no município de Dourados.

A sala verde deve ser um local, vinculado a uma instituição pública ou privada, que poderá ser utilizada para projetos, ações e programas educacionais voltados à questão ambiental, de acordo com o parlamentar.

“Este espaço deve cumprir um papel dinamizador, numa perspectiva articuladora e integradora, viabilizando iniciativas que propiciem uma efetiva participação dos diversos segmentos da sociedade na gestão ambiental, seguindo uma pauta de atuação permeada por ações educacionais, que caminhem em direção à sustentabilidade”, explicou.

A Educação Ambiental é um processo que visa formar cidadãos mais conscientes e preocupados com o ambiente e com os problemas atuais de sustentabilidade. Com base nesta ideia é fundamental, na avaliação do deputado Barbosinha, formar jovens, adultos e crianças que tenham conhecimentos, competências, estado de espírito, motivações e o sentido de participação e engajamento que lhe permita trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os problemas atuais e impedir que eles se repitam para futuras gerações.

A indicação foi encaminhada ao diretor-presidente da Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul – Sanesul, Walter Benedito Carneiro Junior, para realização do estudo de viabilidade de implantação do espaço. O pedido da sala verde foi encaminhado ao gabinete do deputado Barbosinha através da Indicação nº 405 do vereador Madson Roberto Valente, aprovada no Parlamento Municipal de Dourados, com apoio da bancada local.