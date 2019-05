Barbosinha pede aumento de efetivo policial para atender população de Coronel Sapucaia

Durante a sessão desta terça-feira (7) o deputado Barbosinha usou da palavra no pequeno expediente para ler indicação pedindo aumento do efetivo policial no município de Coronel Sapucaia.

O crescimento populacional e o consequente desenvolvimento de Coronel Sapucaia são fatores que têm contribuído para o aumento da violência no município, segundo justifica o deputado na indicação lida em plenário.

“Este cenário tem gerado uma grave sensação de insegurança e insatisfação da população. Por esta razão, o aumento do efetivo é uma medida importante que os moradores tanto almejam e que irá melhorar a efetividade no atendimento das ocorrências policiais”, disse o deputado.

A indicação foi encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública –(Sejusp), Antônio Carlos Videira; com cópia para o comandante geral da Polícia Militar, coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta. A proposição atende solicitação do vereador Patrick Erhart Pereira.