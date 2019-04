Barbosinha pede ao TRE cadastramento biométrico para eleitores dos distritos de Dourados

Com objetivo é facilitar a realização do cadastramento biométrico da população que reside nos distritos do município de Dourados o deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) solicitou que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realize atendimento itinerante para fazer a identificação por meio da impressão digital de quem mora nessas localidades.

De acordo com o deputado no pleito eleitoral de 2018 o cadastramento biométrico não foi obrigatório para os eleitores de Dourados. “Desta forma houve uma baixa adesão da população ao novo modelo eleitoral, principalmente os eleitores que residem nos distritos”, alega o deputado na indicação.

Barbosinha solicita que seja realizada uma campanha permanente de cadastramento biométrico por intermédio de um atendimento itinerante do cartório eleitoral de Dourados. “Esta é uma medida que vai prevenir a abstenção do eleitor no pleito eleitoral do ano de 2020”, justifica.

A indicação do parlamentar foi apresentada na sessão da última quinta-feira (25) e encaminhada ao presidente do TRE-MS, desembargador João Maria Lós.