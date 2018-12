Barbosinha parabeniza Dourados pelos 83 anos de emancipação

O deputado estadual Barbosinha (DEM) utilizou a tribuna nesta manhã (20) para lembrar a importância do município de Dourados, que comemora hoje 83 anos de emancipação política. “Parabenizo hoje a nossa querida Dourados, fundada em 1935, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, com aproximadamente 215 mil habitantes. Terra de Marcelino Pires, situada entre a Serra de Maracaju e a bacia do Rio Paraná. Dourados possui um importante pólo regional e de serviços, unidos à agropecuária, e ao pólo educacional e universitário”, destacou o deputado.

Barbosinha lembrou que é necessário um programa de recuperação econômica para a cidade. “Por conta do crescimento urbano desordenado, há necessidade de melhoria no transporte público, aumento de vagas nas creches, limpeza pública, e tantas outras melhorias que podem ser feitas na cidade, precisamos que seja iniciado imediatamente um projeto para alavancar a economia da cidade. E, apesar de tantos problemas, Dourados é um oásis de prosperidade, em função da pujança de sua agricultura, pecuária, de sua agro industrialização, e de seu centro regional de aproximadamente 40 municípios”, considerou o parlamentar.

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) também aproveitou a oportunidade para parabenizar o município de Dourados pelo seu aniversário. “É uma cidade que eu tenho muito carinho, onde comecei a trilhar um caminho político e agora quero demonstrar a grande gratidão que tenho à toda população de Dourados, por ser o segundo deputado mais votado no município. Lá na grande Dourados tenho uma equipe que me representa, e sempre busco aqui na Casa de Leis, superar os desafios de meu mandato para colaborar com Dourados”, acrescentou.