Barbosinha cobra informações sobre proibição de estacionar na avenida Coronel Ponciano

O deputado Barbosinha (DEM-MS) apresentou indicação, na sessão remota da manhã desta terça-feira (23) na Assembleia Legislativa, com pedido de informações da Prefeitura de Dourados sobre quais os critérios que foram adotados para a colocação de faixas amarelas ao longo de um trecho da avenida Coronel Ponciano, na área urbana do Município.

O deputado observou que a Coronel Ponciano é um importante centro comercial de Dourados e existem inúmeras empresas localizadas naquela região há anos, principalmente no trecho que tem início na avenida Marcelino Pires e vai até a rua Mozart Calheiros, agora marcado com faixas que proíbem o estacionamento na lateral da pista.

Ele questiona o fato de que, ao marcar a via, a Prefeitura não indicou qualquer distinção e nem a possibilidade de flexibilização de áreas e horários para estacionamento, e os comerciantes do local sequer foram informados dessa medida tomada pela Prefeitura de Dourados sem consultar a população.

“A proibição de estacionar em um trecho comercial, sem qualquer justificativa, vai acarretar enorme prejuízo para os comerciantes que há anos estão ali instalados, principalmente no trecho que tem início na Avenida Marcelino Pires e vai até a Rua Mozart Calheiros”, considerou Barbosinha, lembrando que no trecho não é comum o registro de acidentes, bem como, a fluidez do trânsito é normal.

Na indicação, o deputado Barbosinha pede que, por intermédio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a prefeita Délia Razuk seja notificada a informar, em 48 horas, qual a justificativa para a implantação da faixa amarela (proibição de estacionar) nesse trecho e se existe algum estudo técnico realizado para subsidiar a medida.