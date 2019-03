Barbosinha celebra Dia Internacional da Mulher homenageando engenheira da Sanesul

A comemoração do Dia Internacional das Mulheres foi marcada por homenagens nesta sexta-feira (8) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Mais de 20 personalidades receberam o troféu Celina Jallad durante sessão solene na Casa para celebrar a data.

O deputado Barbosinha não pôde comparecer ao evento, devido a compromissos assumidos anteriormente em Dourados, mas representado por sua chefe de gabinete, Malu Fernandes, homenageou a engenheira civil da Sanesul, Maria de Lourdes Vilela Tapparo.

Atualmente as mulheres têm ampliado cada vez mais a participação em áreas estratégicas. Honrada com a homenagem, Maria de Lourdes agradeceu a lembrança de seu nome para receber um troféu em data tão significativa para as mulheres de todo país. “Nós temos que lutar sim pelos nossos sonhos, nossos ideais lembrando sempre que é preciso dedicação aos estudos e capacitação adequada para sermos realizadas em nossas profissões. Estou extremamente honrada em receber esta homenagem, principalmente vinda do Barbosinha que tem ligação profissional com minha trajetória”, festejou.

Maria de Lourdes ingressou na Sanesul em 1991, como engenheira civil, atuando sempre na área de projetos, desempenhando as funções de engenheira, gestora, coordenadora, gerente e diretora de Engenharia e Meio Ambiente.

O histórico profissional da engenheira, na Sanesul, esteve presente na gestão de Barbosinha como diretor- presidente da empresa de 2007 a 2014, período em que o deputado promoveu uma revolução no saneamento de Mato Grosso do Sul.

Garantiu mais de R$ 1 bilhão em investimentos para o saneamento básico no Estado, melhorando a qualidade de vida e a saúde da população sul-mato-grossense e ajudando a preservar o meio ambiente.

O troféu Celina Jallad foi instituído pela Resolução 03/2011. A honraria é concedida às mulheres com reconhecida atuação no Estado para marcar as comemorações do Dia Internacional das Mulheres. Celina Jallad deixou um legado de respeito e dedicação a todas as mulheres do Estado. Foi a terceira mulher a assumir um mandato no Legislativo Estadual e a primeira mulher a ocupar o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS).

O Dia Internacional das Mulheres é celebrado oficialmente desde 1975, mas sua origem remonta do início do século 20, quando diversos protestos de mulheres ecoaram pelos Estados Unidos e Europa reivindicando melhores condições de trabalho e igualdade de direitos.