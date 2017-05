Bancadas do PT do Congresso preparam comitiva para ir ao depoimento de Lula

Integrantes da bancada do PT da Câmara e do Senado se organizam para desembarcarem nesta quarta-feira, 10, em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro. O petista é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex do Guarujá.

"Mais da metade da bancada deve ir", ressaltou o líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini (PT-SP). "Acredito que não haverá enfrentamentos. Vai muita gente e isso normalmente acontece quando há um grupo pequeno de manifestantes", considerou. A expectativa de integrantes do PT é de comparecerem ao menos 10 mil militantes em atos organizados pela Frente Brasil Popular.

Além dos deputados, representantes da bancada do PT do Senado também já confirmaram presença nas manifestações previstas iniciarem a partir de amanhã em Curitiba. Segundo lista da liderança da bancada, dos 9 integrantes apenas dois não confirmaram o desembarque na capital paranaense, até o momento.

Em artigo publicado hoje a líder do PT, senadora Gleisi Hoffman, acusa o juiz Sérgio Moro de ter "lado" e "lidera uma torcida". A petista está entre os citados nas delações realizadas por integrantes da Odebrecht no âmbito das investigações da Lava Jato.

"Em realidade, a força-tarefa que comanda a Lava Jato tem demonstrado claramente que já tem opinião formada contra Lula e que agora só depende de encontrar provas contra ele", diz Gleisi em trecho do artigo.

Em razão da presença da maioria dos integrantes da cúpula do PT nos atos, integrantes da Executiva Nacional da legenda agendaram reunião para esta terça-feira que deverá ocorrer na sede do partido da capital paranaense.

"Será a última reunião antes do Congresso do partido em que será escolhido o novo presidente. No encontro devemos tratar também da atual conjuntura", ressaltou Zarattini.

