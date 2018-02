Bancada tucana na Alesp oficializa apoio a Doria na disputa ao governo de SP

O apoio dos deputados a Doria na Alesp já vinha se formando há algum tempo - Foto: Hélvio Romero / Estadão

A bancada tucana na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) oficializou apoio ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), na disputa pelo governo do Estado. Em nota assinada pelo líder do PSDB na Alesp, Roberto Massafera, os deputados estaduais do partido pedem para que os demais postulantes ao cargo desistam da disputa em "prol da unidade partidária".

"Por ampla maioria, a bancada do PSDB deliberou apoio à candidatura ao governo do Estado de São Paulo de João Doria Junior", diz Massafera na nota.

O prefeito não fala publicamente de seu projeto de ocupar o Palácio dos Bandeirantes, tendo em vista que chegou à Prefeitura em janeiro de 2017, mas trabalha nos bastidores para que seu nome seja o escolhido para a disputa nas prévias do partido.

O apoio dos deputados a Doria na Alesp já vinha se formando há algum tempo. Em dezembro do ano passado, o presidente da Casa, Cauê Macris, assumiu a linha de frente de um movimento no PSDB que defende a candidatura de Doria ao Palácio dos Bandeirantes.

Na ocasião, Macris disse ao jornal O Estado de S. Paulo que "a maioria dos 20 deputados estaduais do PSDB e dos prefeitos das cidades paulistas" apoiava o prefeito da capital ao cargo.

Até o momento, três tucanos se apresentaram para as prévias: o secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, o sociólogo Luiz Felipe Dávila e o ex-senador José Aníbal.

Nesta quinta-feira, Aníbal criticou a postura de Doria, afirmando que o rival tucano está "fugindo do debate, das prévias e da Prefeitura".