Bancada federal de MS define onde serão aplicados os R$ 247,6 milhões em emendas para 2020

A relação com as emendas da bancada federal será entregue até quarta-feira, 23 de outubro, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional - Foto: Divulgação/Assessoria

Foi realizada nesta quarta-feira (16) a última reunião da bancada federal de Mato Grosso do Sul para definir as emendas impositivas (cujo pagamento é obrigatório) para o orçamento de 2020. O coordenador da bancada federal, senador Nelsinho Trad (PSD/MS), recebeu os parlamentares do estado em seu gabinete e juntos definiram onde serão aplicados os R$ 247,6 milhões a que a bancada tem direito. Cada bancada federal pode apresentar entre 15 e 23 emendas impositivas.

“Os 247,6 milhões destinados à emenda impositiva da bancada federal de Mato Grosso do Sul foram distribuídos em 4 áreas estratégicas: segurança pública, saúde, educação e infraestrutura, de uma maneira que poderemos liberar recursos para os municípios e as entidades escolhidas. Nós colocamos um valor para a Funasa (Fundação Nacional de Saúde) que contempla o estado todo, de modo a atender os locais que precisam de equipamentos. Também organizamos ações de infraestrutura para o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), entre outros. Vamos conseguir atender todo o estado, sem excluir nenhuma cidade. A execução e aplicação dos recursos será efetuada pelo Governo do Estado e pelos órgãos administrativos que foram contemplados, como Funasa, DNIT, seguindo a orientação dos parlamentares da bancada. Foi um consenso inteligente, e que vai dar um reforço de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul”, explicou o senador Nelsinho Trad.

Para a deputada Rose Modesto, o objetivo principal foi atingido, o de atender todas as áreas prioritárias para o estado. “A reunião foi importante porque definimos os parâmetros para apresentação das emendas, possibilitando garantir mais recursos em áreas prioritárias para a população de MS”, disse.

A relação com as emendas da bancada federal será entregue até quarta-feira, 23 de outubro, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Em seguida, haverá a publicação e a CMO vai analisar as emendas para garantir que estejam dentro dos padrões. Daí o texto contendo as emendas de todas as bancadas federais e parlamentares segue para votação em plenário com o orçamento para 2020.

Participaram do encontro a ministra da Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, a senadora Simone Tebet (MDB/MS), os deputados federais Fábio Trad (PSD/MS), Beto Pereira (PSDB), Dagoberto Nogueira (PDT), Dr. Luiz Ovando (PSL), Rose Modesto (PSDB), Loester Trutis (PSL), Bia Cavassa (PSDB/MS) e Vander Loubet (PT).

O presidente da Funasa, Ronaldo Nogueira, o secretário especial do Desenvolvimento Social, Lelo Coimbra, o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata e os prefeitos de Campo Grande, Marquinhos Trad e de Jaraguari, Edson da Farmacia, também participaram da reunião a fim de apresentar suas demandas para a bancada federal de MS.