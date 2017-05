Bancada do PPS defende renúncia de Temer e aprovação de PEC para eleições diretas

A bancada do PPS na Câmara defende a renúncia do presidente Michel Temer e a convocação de eleições diretas para Presidência da República, afirmou nesta quinta-feira, 18, o líder do PPS na Casa, deputado Arnaldo Jordy (PA).

"As denúncias, se confirmadas, são de extrema gravidade. Não é possível admitir presidente participando de reunião para comprar silêncio de qualquer réu. É incompatível com a figura da presidência", afirmou Jordy em entrevista à imprensa.

O líder defendeu a aprovação de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autoria do deputado Miro Teixeira (Rede-RJ) que, na prática, permite a realização de eleições diretas para presidente. Hoje, se o cargo ficar vago, a Constituição prevê que o novo presidente seja escolhido por eleição indireta.

O PPS integra a base aliada do governo Temer no Congresso. O partido, que tem uma bancada de nove deputados e um senador, comanda dois ministérios: o da Defesa e o da Cultura, com os deputados Raul Jungmann (PE) e Roberto Freire (SP), respectivamente.

Os ministros avaliam entregar os cargos. Integrantes do partido se reuniram na manhã desta quinta-feira e avaliaram que a situação de Temer é muito grave.

O desembarque oficial, porém, só será anunciado após reunião da Executiva Nacional da sigla.

