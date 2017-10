Bancada de MS define investimento em 14 obras para 2018

O grupo de parlamentares deixou uma emenda para ser definida nesta quarta-feira (18), totalizando 15 propostas ao Orçamento da União do próximo ano. - Divulgação

Mato Grosso do Sul vai receber investimentos em 14 projetos definidos como prioritários pelos três senadores e oito deputados federais ao Orçamento Geral da União para 2018. A reunião ocorreu ontem (17) no gabinete do senador Waldemir Moka (PMDB), coordenador da bancada.

O grupo de parlamentares deixou uma emenda para ser definida nesta quarta-feira (18), totalizando 15 propostas ao Orçamento da União do próximo ano.

O volume total de investimentos previstos nas emendas, de R$ 1,4 bilhão, segundo

Moka, deverá ser reduzido em mais de 80%. “Geralmente, as bancadas estaduais colocam os valores lá em cima porque sabem que os cortes nas relatorias são profundos”, explica o senador.

O coordenador do grupo explica que os parlamentares decidiram solicitar recursos para vários setores, como saúde, infraestrutura e saneamento básico.

Confira os investimentos que receberão recursos da União em 2018:

. Construção de Ponte Internacional sobre o Rio Paraguai – (Fronteira Brasil/Paraguai) em Porto Murtinho na BR 267/MS .................. R$ 81.247.495,00

. Implantação do Projeto Sul-Fronteira - Trecho Ponta Porã/Mundo Novo - No Estado do Mato Grosso do Sul ............................................ R$ 81.247.495,00

. Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR - 163 (Rio Verde do Mato Grosso - Entroncamento BR 262 (Aquidauana) - na BR 419/MS ............................ R$ 100.000.000,00

. Infraestrutura Urbana em Campo Grande ................... R$ 100.000.000,00

. Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Construção do Hospital Regional de Dourados - MS .................................... R$ 100.000.000,00

. Fomento ao Setor Agropecuário/ Aquisição de Equipamentos e Execução de Serviços. Esporte e Lazer em Assentamentos rurais ........................... R$ 100.000.000,00

. Esporte e Lazer em assentamentos rurais ............................. R$ 100.000.000,00

. Aquisição e distribuição de Calcário ......................... R$ 50.000.000,00

. Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Aquisição de Equipamentos e Serviços – R$ 105.000.000,00

. Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal - No Estado de Mato Grosso do Sul ........................................... R$ 100.000.000,00

. Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais - Construção do Instituto da Mulher e da Criança (Unidade da Mulher e da Criança) - No Estado do Mato Grosso do Sul ............................................... R$ 100.000.000,00

. Infraestrutura Urbana na Avenida Missão Salesiana - Trecho Av. Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo x Av. Tamandaré, em Campo Grande (Acesso UCDB) ......................................... R$ 100.000.000,00

. UFMS – Investimentos diversos .......................... R$ 100.000.000,00

. Infraestrutura Urbana no Município de Dourados ..................... R$ 100.000.000,00